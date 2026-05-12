◆大相撲夏場所３日目（１２日・両国国技館）小結・高安（田子ノ浦）は、東前頭３枚目・平戸海（境川）に押し出され、初黒星となった。もろ手突きからまともに引いてしまい、敗れた。土俵下に落ちてから右脚をひきずる様子を見せた。初日に横綱・豊昇龍（立浪）を破り、前日も西前頭２枚目・一山本（放駒）を引き落とし連勝。２横綱、１大関が休場し、悲願の初優勝を期待する声も上がっているが、この日は敗れた。