【モデルプレス＝2026/05/12】株式会社フジテレビジョンは12日、人権・コンプライアンスに関する意識向上および体制強化、ならびにガバナンス改革・組織改革などを行い、新たな企業理念を策定したことを発表した。【写真】フジ美人アナ、美脚際立つミニワンピ姿◆フジテレビ、新たな企業理念を策定同社は「企業としての再生・改革、ステークホルダーの皆さまからの信頼回復に向けて、人権・コンプライアンスに関する意識向上および