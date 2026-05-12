シンポジウムで思いを語る 長島愛生園入所者／石田雅男さん 38年前の5月9日、2つのハンセン病療養所がある岡山県瀬戸内市の「長島」と本土を結ぶ「邑久長島大橋」が開通しました。その記念日に合わせ、「共生社会の実現」をテーマにしたシンポジウムが開かれました。 （長島愛生園入所者／石田雅男さん）「（橋が）もう少し早く架かっていれば、もっと人間として社会の人々と交流を重ねていい人生を生きることができ