13日の天気予報 12日(火)、岡山県は午前を中心に晴れましたが、午後からは雲が増えました。最高気温は25℃以上のところが多く、汗ばむ陽気となりましたが朝は気温が低かったため、日中との気温差が大きくなりました。香川県も午前中は晴れましたが、午後から雲が広がりました。最高気温は25℃以上のところが多く、日中は暑く感じられました。 13日(水)は午前中雲が広がりますが、午後からは晴れそうです。ただ、朝から夕