サンエイグループ 27団体に計656万円を助成 地域の福祉活動などを支援するための助成金の授与式が岡山市で開かれました。 パチンコ店などを運営するサンエイグループは、地域で福祉活動やボランティア活動をする団体などに毎年、助成金を贈っています。2026年は、27の団体に合わせて656万円を贈りました。 助成金は、各団体が活動に必要な物品の購入やイベント開催の費用などに充てるということです。