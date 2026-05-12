通貨オプションボラティリティードル円１週間７．９％と小幅上昇 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.915.476.927.61 1MO7.385.546.316.91 3MO7.665.706.636.92 6MO8.025.977.067.21 9MO8.146.167.347.37 1YR8.296.447.647.56 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.218.346.12 1MO6.84