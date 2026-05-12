イラン議会報道官攻撃受ければ兵器級にウラン濃縮と警告＝ロンドン為替 「イランが再度攻撃を受けた場合、ウランを兵器級と見なされる純度90％まで濃縮する可能性がある。」「議会で検討する。」とイラン議会の国家安全保障・外交政策委員会の報道官が述べた。ロイターが報じている。 NY原油先物は101.47ドルまで高値を伸ばしている。米10年債利回りは一時4.435％に上昇。為替市場ではドル買い圧力が引き続き優勢