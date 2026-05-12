◇プロ野球セ・リーグ巨人ー広島（5月12日、岐阜）巨人の先発を務める戸郷翔征投手は2軍からの復帰2試合目です。前回登板は5回5失点というできだっただけに、今回は何とか、最少失点に抑えたいところ。岐阜では2024年の9月にヤクルトから7回1安打無失点でその年10勝目をあげた球場で、いいイメージが残っていそうです。対する広島の先発、床田寛樹投手は前回、巨人相手に投げたのは4月28日。その時は広島が11得点と打線が爆発し