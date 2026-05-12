◇セ・リーグ阪神─ヤクルト（2026年5月12日神宮）阪神・大山悠輔内野手が、12日のヤクルト戦で、今季初の4番に座った。この日は2番に森下、3番に佐藤輝、5番には中野が入り、打順シャッフルを敢行した。大山は8日DeNA戦以来、3試合ぶりのスタメン復帰となった。以下は阪神のスタメン1（中）高寺2（右）森下3（三）佐藤輝4（一）大山5（二）中野6（左）福島7（捕）伏見8（遊）小幡9（投）西勇