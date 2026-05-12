ユニクロとゲーム『ポケットモンスター』がコラボレーションすることが決定した。シリーズの原点ともいえるモノクロのゲームドットで表現されたポケモンや主人公たちの特別なデザインがUTに登場し、7月下旬に発売される。【写真】センス抜群！ドッド柄のゲンガー話題のユニクロ『ポケモン』Tシャツ2026年に30周年を迎えた「ポケモン」の節目を記念した、UTコレクション第二弾が登場。『ポケットモンスター』シリーズの原点と