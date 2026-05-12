◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-広島(12日、岐阜)巨人のスタメンが発表されました。直近4カード連続負け越し中の巨人はこの試合、1選手を入れ替え。佐々木俊輔選手を「8番・センター」で起用しました。打順にも変更があり、先頭から平山功太選手、浦田俊輔選手の1・2番に。クリーンアップは吉川尚輝選手、ダルベック選手、大城卓三選手と並びます。先発は今季2戦目の戸郷翔征投手。今季初登板となった前回4日ヤクルト戦は5回5失点で黒