ロックバンド「サカナクション」のボーカル・山口一郎（45）が12日、自身のインスタグラムを更新。実家で暮らす愛猫について伝えた。山口は「毎朝、母からおはようのメールと共にココちゃんの写真が送られてくるのですが、10日の朝は写真がありませんでした」と告白。「ココちゃんは、母の日に外に出て帰って来なくなったのです」と伝えた。そのため「母も父も心配で落ち込んでいましたが、今日無事に帰ってきて、何事も無か