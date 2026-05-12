◇セ・リーグ巨人・則本―広島・玉村（セーレン・ドリームスタジアム）ヤクルト・山野―阪神・高橋（神宮）DeNA・島田―中日・中西（横浜）◇パ・リーグロッテ・小島―日本ハム・福島（ZOZOマリンスタジアム）ソフトバンク・藤原―西武・高橋光（みずほペイペイドーム）