天皇陛下は１２日、皇居・宮殿で春の叙勲の大綬章親授式に臨まれた。陛下は、元茨城県知事の橋本昌さん（８０）や元国連難民高等弁務官のフィリッポ・グランディさん（６９）ら旭日大綬章の１３人と、瑞宝大綬章を受章した元内閣法制局長官の近藤正春さん（７０）に勲章を手渡し、「長年それぞれの務めに励まれ、人々のために尽くしてこられたことに対し感謝いたします」と述べられた。その後、受章者一人ひとりに声をかけら