お笑いタレント・中山功太（45）が12日、自身のX（旧ツイッター）を更新。お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（50）から「いじめられていた」とした発言を撤回し、再び謝罪した。中山は5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」に出演した際に「10年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と告発。ネット上で注目を集めた。11日に高橋が自身のXで告発された人物が自身だったことを認め謝罪。「今回の中山功太と