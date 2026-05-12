俳優仁科克基（43）が12日までに自身のインスタグラムを更新。ファンには懐かしいツーショットを投稿した。「ULTRAMAN Gallery平成climax展」を訪れた際の様子を投稿し、「どうしても…会いたくなって。。最終日に会いに行って来ました！沢山のファンの方に声をかけてもらって嬉しかったです♪改めて20年経ってもウルトラマンメビウスって言う作品を愛してくれて本当にありがとうございます新しい出逢いにも感謝です♪この出