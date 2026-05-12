「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人中山功太（45）が12日、Xを更新。自身の発言に端を発した「いじめ被害」騒動を巡り、サバンナ高橋茂雄（50）に再び謝罪した投稿に注目が集まっている。中山は5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」で「長らくに渡って…僕の体感で言ったら10年ぐらいなんですけど。ずっといじめられた先輩がいるんですよ、ずっとその人からいじめられてきた」と激