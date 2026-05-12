アソビシステム所属のシンガーソングライター・砂月凜々香が、ゴールデンウィーク期間中に出演したライブやイベントの模様を自身のXで報告した。 （関連：【画像】長野や広島など各地を巡る砂月凜々香） 砂月凜々香は5月2日、長野県・御代田町MMoPで開催された『SCRAMBLE FES』に出演。自身のXに「SCRAMBLE フェスありがとうございました物販はできなかったけどステージからみんなのニコ