今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、一進一退の動きとなりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５６円００～１５８円００銭。 １２日午後３時前にドル円は一時１ドル＝１５６円７０銭台と、それまでの水準から１円近く急落した。１５８円が防衛ラインとみなされているなかで、ベッセント米財務長官と片山さつき財務相の会談後にドル円はジリ高となっていた。円買い介入の憶測も市場には存在するものの、大