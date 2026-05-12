ラジオ番組『MIDNIGHT GARAGE』（FM802）主催のライブイベント『ホームルーム』が、6月28日に大阪 心斎橋Conpassにて開催される。 （関連：浪漫革命、HOME、細井徳太郎、SUKEROQUE、レトロリロン……注目インディーズアーティストによる夏を彩る新曲たち） 同イベントの開催は9年ぶり。前回開催時にはnever young beach、Homecomingsが出演したが、今回は日本最大級の野外フェス『FUJI ROCK FESTIVA