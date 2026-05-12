【その他の画像・動画等を元記事で観る】 のんが5月10日に、アメーバオフィシャルブログを更新。満開のバラに囲まれた春らしい写真を公開し、ファンから反響を呼んでいる。 ■「美しすぎる」「華やかでキレイ」などファンから大反響 のんは「見頃」と題してブログを更新。「満開のバラ！」というシンプルなコメントとともに、見頃を迎えたバラの花々をバックに撮影した複数の写真を披露した。 淡いベージュの