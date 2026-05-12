5月12日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは351銘柄。東証終値比で上昇は157銘柄、下落は164銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は92銘柄。うち値上がりが35銘柄、値下がりは48銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信は190円安と売られている。 PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落