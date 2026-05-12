来シーズンから国内トップリーグに挑戦です。バレーボールの北海道イエロースターズが札幌市の秋元市長を訪れ、ＳＶリーグ参入への決意を語りました。今シーズンの戦いを終えた北海道イエロースターズの監督や選手ら４人が、札幌市の秋元克広市長を表敬訪問しました。クラブは今シーズン、国内２部リーグにあたるＶリーグで地区連覇を果たし、来シ