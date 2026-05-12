農業の尊さを学ぼうと、五島で高校生が田植えを体験しました。 五島南高校では32年前から、生徒に農業の尊さを学んでもらおうと、田植え体験を行っています。 今年は、1年生と2年生の43人が参加し、泥にまみれながら苗を一株ずつ丁寧に植えました。 （生徒） 「やってみたら楽しいし、友だちと楽しくできるのでよかった。収穫するのが楽しみ」 稲刈りは8月下旬で、収穫した米は10月の文化祭で販売。 収益の