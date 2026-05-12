◇プロ野球セ・リーグヤクルトー阪神(12日、神宮球場)阪神とゲーム差「1」でトップに立つヤクルト。首位攻防戦となる2連戦初戦のヤクルトのスタメンが発表されました。この日再昇格を果たしたオスナ選手が「6番・ファースト」でスタメン出場。ここまで25試合で打率.247、2本塁打、10打点を記録していました。先月28日の公示で登録抹消。その後、ファームでは5試合に出場し12打数1安打でしたが、再昇格となっています。▽ヤクル