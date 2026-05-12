「ヤクルト−阪神」（１２日、神宮球場）阪神は大山が「４番・一塁」で、３試合ぶりにスタメン復帰。森下が２番。佐藤輝が３番と大幅に打順を入れ替えた。西勇が２勝目を目指し先発する。試合開始は１８時の予定。スタメンは以下の通り。【阪神】１番・中堅高寺２番・右翼森下３番・三塁佐藤輝４番・一塁大山５番・二塁中野６番・左翼福島７番・捕手伏見８番・遊撃小幡９番・投手西勇