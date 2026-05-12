豊田自動織機の臨時株主総会会場＝12日午後、愛知県刈谷市（同社提供）トヨタ自動車の源流企業の豊田自動織機が12日、愛知県刈谷市の本社で開いた臨時株主総会で、株式非公開化に向けた手続きとなる株式併合などの関連議案が可決された。6月1日に東京証券取引所プライム市場と名古屋証券取引所プレミア市場から上場廃止となる。非公開化計画はトヨタグループが進めてきた。非公開化は中長期的な視点で迅速に投資をしやすくし、