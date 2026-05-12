黒木華、野呂佳代出演のフジテレビ系ドラマ「銀河の一票」第４話が１１日に放送された。星野茉莉（黒木華）は、無名の月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事選に出馬させるため、かつて父の民政党幹事長星野鷹臣（坂東彌十郎）に仕えた元秘書五十嵐隼人（岩谷健司）に選挙参謀を頼み込んだが…。茉莉と同じく、星野鷹臣に政界を追放されたテンサウザンドこと五十嵐隼人は、２年前に西多摩市長選で無名無所属の新人雲井蛍を発掘