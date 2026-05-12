フリーアナウンサー岡副麻希（33）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。家族とのプライベートショットを公開した。岡副は「毎日5時、6時起きの娘（ここ1週間4時台起きはなし！）」と書き出し、「今朝起きると天気がとても良かったので娘が自転車に乗れないにもかかわらず笑伊豆のサイクルスポーツセンターに行ってきました」とつづり、2歳の娘と消防車の乗り物で楽しむ様子、メリーゴーラウンドを楽しむ姿、家族3人の自