ドジャースは１１日（日本時間１２日）、本拠地ロサンゼルスでのジャイアンツ戦に３―９で惨敗。３連敗でついに地区首位から陥落し、パドレスに明け渡した。同点の７回以降にベシアらの救援陣が計６失点を喫する誤算もあったが、ベッツが戦列復帰した攻撃陣はこの日も元気がなく、直近の１２試合で９度目の３得点以下となった。先頭打者として打線をけん引する大谷翔平投手（３１）は５打数無安打で打率２割３分３厘まで低下。