視聴者から、名古屋市内のドラックストアで5月11日、ゴミ袋が品切れになっているという情報をいただきました。 【写真を見る】ナフサ不足 名古屋の“ゴミ袋”は大丈夫？ 不安から多めに買う人も… 市は｢製造できている｣ 袋の素材を変更する自治体も 理由は、中東情勢の悪化による供給不足とのこと。 街の皆さんは…（70代）Q.ゴミ袋がなくなったらどうする？「ないってなったらどうしよう…。考えもつかない」（60代）「なくな