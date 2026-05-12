ソフトバンクからＤｅＮＡへのトレード移籍が決まった井上朋也内野手（２３）が１２日、筑後市内のファーム施設にあいさつに訪れた。井上は２０２０年ドラフト１位でホークスに入団。強打の内野手として期待されたが、５年間で出場は２８試合、通算１３安打と思うような結果が出ていなかった。早朝６時半頃に球団から連絡があったといい、「びっくりした。（事務所に行くまでの時間が）すごく長く感じた」と当時の心境を語った