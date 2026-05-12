音楽プロデューサーの小室哲哉が11日、都内で開催された映画『天と地と』舞台あいさつ＆「角川映画音楽祭」ラインナップ発表会に、野村宏伸、南佳孝、マリーン、藤井空と共に出席。『天と地と』の音楽制作を振り返った。【写真】当時を懐かしむ小室哲哉＆野村宏伸「角川映画」の代表作の1本である映画『天と地と』のリバイバル上映に伴い、本作の音楽を担当し、主題歌を歌う小室と、出演の野村が、上映後の舞台あいさつに登壇