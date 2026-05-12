女優・松岡茉優の最新姿にネットが沸いた。マネジャーによるインスタグラムが１２日に更新され、「＃先日の松岡さん」の写真をアップ。「ＤａｙＤａｙ．に出演させていただきました（今日もＪｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅのコメントでもちらりと…）。松岡がプロデュースしたつばきファクトリー豫風瑠乃さんの初写真『ＲＵＮＯ』についてお話ししました。来月６月１１日発売です！ぜひお楽しみに」とつづられ、生出演した日本テレビ系