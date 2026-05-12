◆ファーム・リーグ巨人１―０ＤｅＮＡ（１２日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人２軍はＤｅＮＡに１―０で勝利した。初回先頭の萩尾匡也外野手、ドラ４・皆川岳飛外野手（中大）の連打から１死満塁のチャンスを作ると、三塚琉生外野手の二ゴロの間に先制した。先発の又木鉄平投手が２軍合流後初登板で５回無失点。松浦慶斗投手が２回無失点、エルビス・ルシアーノ投手、平内龍太投手がそれぞれ１回無失点と、４投手の