５月９日の京都新聞杯・Ｇ２で１４着だったアーレムアレス（牡３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父ハービンジャー）は、近日中にリフレッシュ放牧に出される。日本ダービー出走に向けて、可能性を残していた京都新聞杯では、１コーナーで寄られる不利や、直線で進路がなくなったこともあり、力を出し切れなかった。橋口調教師は「不利があったにしても負けすぎですね。目に見えない疲れがあったのかもしれません。当日はマイナス１０