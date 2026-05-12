韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2025年5月12日、大リーグに残留したキム・ヘソン内野手（ドジャース、27）の低調な打撃を不安視した。「初球でアウトとなり監督が自ら呼び出した」ロサンゼルス・ドジャースは12日、本拠地ドジャー・スタジアムでサンフランシスコ・ジャイアンツと対戦し、キムは「9番・セカンド」でスタメン出場した。この日、負傷者リスト入りしていたムーキー・ベッツ内野手（33）が復帰し、