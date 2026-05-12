◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１２日・岐阜）広島のスタメンが発表された。田村俊介外野手が「８番・左翼」で昇格即スタメン。先発は中部学院大（東海地区大学野球連盟・岐阜県リーグ）時代に、ぎふしん長良川球場でプレーした床田寛樹投手が務める。以下は広島のスタメン１（中）大盛２（二）菊池３（遊）小園４（三）坂倉５（一）モンテロ６（捕）持丸７（右）二俣８（左）田村９（投）床田