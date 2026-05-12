三豊警察署 警察官になりすまして愛知県の高齢女性から通帳やキャッシュカードを盗み、現金100万円を引き出したとして、香川県警は12日、住所不定の無職の男（22）を窃盗の疑いで再逮捕しました。 警察によりますと、4月11日、氏名不詳の共犯者が愛知県在住の女性（当時80代）に電話をかけ、「警察官に通帳などを渡す必要がある」と嘘をつきました。男はその日、女性の家を訪れ、女性名義の通帳3通とキャッシュカ