ヘグセス米国防長官が11日に米国防総省庁舎で開かれた韓米国防相会談で、米国の対イラン軍事作戦である「壮絶な怒り」に触れながら「真の同盟分担」を強調した。韓国がインド太平洋地域を超え中東での戦争にも寄与すべきという趣旨で、韓米同盟の本格的な範囲拡大を示唆したものと分析される。ヘグセス長官はこの日、韓国国防部の安圭佰（アン・ギュベク）長官との会談での冒頭発言を通じ、「トランプ大統領の歴史的な作戦承認は、