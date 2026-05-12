記事ポイントCanvaが日本の大学・専門学校向け「Canva大学・専門学校(教育機関)」プランを提供開始学生は人数制限なく無償で利用でき、教職員ライセンス（最低50ライセンス）の契約で全学生が使えます先着50校を対象に、全学生が12ヶ月間無償で利用できる特別キャンペーンを実施します オーストラリア発のビジュアルコミュニケーションプラットフォーム「Canva」が、日本の大学・専門学校向けプログラムの提供を2026年5月12日