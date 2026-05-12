記事ポイント2026年4月開始の「こども誰でも通園制度」を背景に、保育士不足に悩む自治体向け支援サービスが登場約170万件超の口コミ関連データと約20万人規模の保育士接点を活用した2大パッケージ構成都市部保育士の約79.7%が地方保育園での短期就業体験に「興味あり」と回答 2026年4月から全国で本格開始された「こども誰でも通園制度」により保育ニーズが拡大する一方、地方自治体では保育士不足による受け入れ枠の限界や