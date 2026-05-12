タレントの関根麻里（41）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。父でタレント・関根勤（72）、夫でシンガー・ソングライターのK（42）との写真が反響を呼んでいる。関根は「おじいちゃんがおばあちゃんに」と書き出し、ステージで女装した父の姿に「次女は一瞬、気が付きませんでした」と告白。「カンコンキンシアター37クドい！〜銀座に帰ってきました〜9日間お疲れ様でした！！」とねぎらい、「今年もたくさん笑った