◇セ・リーグ阪神─ヤクルト（2026年5月12日神宮）阪神・藤川球児監督（45）が12日、ヤクルト戦前に日本野球機構（NPB）の山川誠二規則委員長から「危険スイング」の罰則規定や運用などについて説明を受けた。NPBと12球団による実行委員会が11日に都内で開かれ、スイング途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を「危険スイング」と定め、退場などの罰則規定を設けることが決まっていた。12日から1、2軍全ての