◇セ・リーグ（2026年5月12日）DeNAは12日、中日戦（横浜）を前にスタメンを発表し、松尾汐恩捕手（21）が8番で2試合ぶりに名を連ねた。先発投手はエース左腕の東克樹投手（30）が務める。2人が先発でバッテリーを組むのは初めて。球団はこの日、正捕手として今季28試合に出場し打率・227、1本塁打、8打点をマークしていた山本祐大捕手（27）と、ソフトバンクの尾形崇斗投手（26）と井上朋也内野手（23）の交換トレードを発