DeNAは12日、山本祐大捕手（27）とソフトバンクの尾形崇斗投手（26）と井上朋也内野手（23）の交換トレードを発表した。山本はDeNAの正捕手として今季28試合に出場し、打率・227、1本塁打、8打点。24年には108試合で打率・291をマークした。相川監督は、山本に対し「今回、山本選手がトレードになったっていうところで、僕らとしてはやることが変わらないので、ここにいるメンバーで最後まで戦い抜くというところを皆と誓っ