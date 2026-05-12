乃木坂46が12日、公式サイトを更新し、19、20日に東京ドームで開催する「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」の「見切れ席」のチケットを発売すると発表した。「『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』の会場チケットですが、ご好評につき、全日程の指定席・親子・女性エリア・注釈付指定席が完売となりました。それに伴い、5月12日(火)12:00より、DAY−1・DAY−2の見切れ席の販売を開始いたします」と発表。見切れ席はステージ演出の全部、メンバーま