俳優の真野恵里菜（35）が、およそ1年間闘病中だった家族との別れを明かし、話題となっている。【映像】夫と我が子と愛犬との家族ショット真野は2018年7月にプロサッカー選手の柴崎岳（33）と結婚し、2024年7月に第1子の誕生を報告。Instagramでは我が子と愛犬を抱っこした夫婦ショットなども投稿してきた。約1年闘病した愛犬との別れを報告2026年4月10日の投稿では、11歳を迎えた愛犬と我が子が遊ぶ写真を披露していたが、5