俳優の岩下浩さんが老衰のため93歳で亡くなった。劇団民藝が公式HPで発表した。以下、発表全文「劇団民藝演技部の俳優、岩下浩（いわした・ひろし、本名）は、15年の長期にわたり脊柱管狭窄症の療養中でありましたが、2026年4月8日9時31分老衰のため東京都内の自宅にて逝去しました。93歳でした。4月9日、親族のみで、お別れをしました。喪主は長男岩下直樹（なおき）。お問い合わせ先は劇団民藝へお願い致します。ここに謹んでお