犬から人に感染する病気 犬から人に感染する病気のことを「人獣共通感染症（ズーノーシス）」と言います。 犬と人との間で病原体が行き来することで発症します。日常生活においては、適切な衛生管理が行われていれば、過度に恐れる必要はありません。 免疫力が低い人、幼い子供、高齢の人は、とくに注意が必要です。 感染経路には、犬に咬まれること、犬に引っかかれること以外にも、犬の唾液や排泄